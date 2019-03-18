Месси: благодарен болельщикам «Бетиса» за овации, такого ещё не было

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу команды над «Бетисом» (4:1) в гостевом матче 28-го тура чемпионата Испании. Звёздный форвард отметился в этой встрече хет-триком.



«После неудачи в матче с „Атлетико“ мы не могли оступиться. Для нас это очень важная победа. Голы важны, поскольку они позволяют нам набирать три очка. Нам противостояла команда, которая очень хорошо обращается с мячом. Однако у нас на протяжении всей встречи не возникало реальных проблем, мы действовали очень организованно.



Овации болельщиков „Бетиса“ после моего третьего гола? Я им благодарен. Такого со мной никогда не случалось прежде. Они всегда нас хорошо принимают, несмотря на то что мы являемся соперниками», — приводит слова Месси Marca.

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