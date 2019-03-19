Ловчев: как можно кричать на Глушакова, если он забивает за «Спартак»?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал исход матча 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Зенитом» (1:1).



«Не сомневался, что „Спартак“ в первом тайме будет лучше „Зенита“ — он во всех играх поначалу выглядит ярко. Но ещё идёт работа над устройством игры, поэтому нет связей. И в таком матче Глушаков становится чуть ли не лучшим. При этом всё равно находятся некоторые, кто кричит слова против него. Как это возможно, когда он забивает за вашу команду?



Да, я поддерживаю Глушакова. Но это не мешает мне и критиковать его. Кроме гола Дениса был ведь и гол Барриоса. И Глушаков наблюдал в этом эпизоде, как зенитовец забивает. Конечно, так нельзя действовать… Во втором тайме преимущество уже было у „Зенита“. Но сказать, что он был ближе к победе, не могу, вспоминая, например, выход один на один Мельгарехо.



Может быть, „Зенит“ выглядел интереснее. Но ни у тех, ни у других игра не выстроена. Кутепов — это мои слёзы. Уже традиционно. А вот кто понравился, так это Айртон. Я всё-таки играл крайнего защитника и знаю, что говорю. Да, после матча с „Краснодаром“ пожурил бразильца, потому что он не подстраховал в случае с голом Перейры. Но в этой игре Айртон был значительно лучше. Быстрый и уверенный в себе игрок. Вот и Димке Комбарову места нет», — написал Ловчев в своём «телеграме».

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