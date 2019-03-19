«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу

Мадридский «Реал» намерен включиться в борьбу за полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, сообщает Sport.es.



По информации источника, в трансфере 23-летнего французского футболиста лично заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.



Напомним, контракт хавбека с «ПСЖ» истекает в июне, и он отказался продлевать соглашение. За это руководство парижского клуба перевело Рабьо в дублирующий состав. Таким образом, летом игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.



Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо также заинтересованы «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Рабьо: не я выбрал такую ситуацию в «ПСЖ», я готов играть