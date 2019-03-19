«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Айнтрахта» Аллеру

Нападающий «Айнтрахта» Себастьен Аллер может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.



По информации источника, новым клубом французского футболиста может стать туринский «Ювентус». Спортивный директор бьянконери Фабио Паратичи уже начал переговоры по 24-летнему игроку. Минимальная цена Аллера — € 40 млн.



Аллер начал профессиональную карьеру в 2012 году в составе «Осера», после чего перешёл в «Утрехт». В 2017 году форвард перешёл в «Айнтрахт». В нынешнем сезоне Себастьен принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, записал на свой счёт 14 голов и 9 результативных передач. Команда из Франкфурта занимает пятое место в турнирной таблице первенства после 26 туров.

Источник: представители «Барселоны» просматривали форварда «Айнтрахта» Йовича