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Черчесов: выбывшие игроки у Бельгии – это не плюс и не минус

Черчесов: выбывшие игроки у Бельгии – это не плюс и не минус
Футбол / Лига Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с командой Бельгии.

«Мы только прилетели, провели работу, которая даёт возможность восстановиться после тура и перелёта, а также быть готовыми и свежими. Я доволен. У Бельгии несколько травмированных? У нас те же проблемы бывают. Мы знаем, как они играют, поэтому выбывшие игроки у Бельгии – это не плюс и не минус. У них есть система, она изучена нами.

Придумал ли решение проблемы центра обороны, учитывая травму Кутепова? Придумали — не то слово. Связки определённые мы попробовали, на матче с Бельгией вы увидите, как они работают», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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