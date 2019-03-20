Главный тренер Азербайджана U19: ничья с Россией на выезде равносильна победе

Главный тренер сборной Азербайджана U19 Вугар Мамедов прокомментировал результат первого матча элитного раунда чемпионата Европы со сверстниками из России. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 0:0.

«Сегодня играли против очень сильной команды. Нам было особенно сложно, так как в составе есть травмированные футболисты. Могу с уверенностью сказать, что сборная России — одна из самых сильных команд в нашей группе. Был очень тяжёлый матч, но сейчас мы должны думать о следующем сопернике.

Если учитывать, что мы играли на выезде против сборной России, то сегодняшний результат равносилен победе.

У всех команд есть шансы на выход в следующий этап, но Ирландия и Россия, безусловно, фавориты этой группы», — передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.