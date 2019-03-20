Уткин: полагаю, мы с Черчесовым уже не друзья

Известный комментатор Василий Уткин рассказал об отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Ранее Уткин неоднократно критиковал Черчесова, а недавно рассказал о возможных связях главного тренера с юристом Аланом Агузаровым, который представляет интересы ряда игроков.

«Когда-то мы с Черчесовым приятельствовали. И не было такого, что поссорились. Просто он возглавил сборную, появились серьёзные, на мой взгляд, основания для критики, которую я высказывал. Полагаю, мы уже не друзья, видимо. Я знаю, как устроен Станислав Саламович.

Это человек достаточно большого самомнения. Это не хорошо и не плохо, а часть его личности. Тут есть свои издержки, но без самомнения он не добился бы такого результата. Если вы говорите про неприязнь, то мало ли к кому она может быть у меня. Рассматривайте мои аргументы», — сказал Уткин.