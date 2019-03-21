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Маркизио: «Зенит» структурирован как европейский топ-клуб

Маркизио: «Зенит» структурирован как европейский топ-клуб
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему он решился на переезд в Россию после длительного выступления в составе «Ювентуса».

«Они убедили меня в проекте и возможности выигрывать трофеи. У меня были предложения из Соединенных Штатов и Японии. Я признаюсь, у меня были некоторые сомнения, в основном для моей жены и детей, но каждое изменение предполагают новые стимулы и возможности, и я хочу передать клубу своё желание побеждать. „Зенит“ может снова выиграть чемпионат: он структурирован как европейский топ-клуб.

«Ювентус» был больше двух третей моей жизни: я был ребёнком, я даже не представлял, что можно осуществить такую ​​мечту. Это было замечательное приключение", — цитирует хавбека La Gazzetta Dello Sport.

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