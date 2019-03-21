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Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой

Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой
Футбол

Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой. В эти минуты в ритуальном зале продолжается гражданская панихида.

Проститься с Началовой собрались сотни её поклонников, друзей, коллег. Самые близкие люди покойной находятся в здании зала, рядом с гробом Юлии. Присутствует на прощании и бывший муж певицы — бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин, сообщает Bimru.

По словам Анны Исаевой, представителя Юлии, 12-летняя дочь Началовой Вера тоже присутствует на церемонии.

Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.

О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.

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