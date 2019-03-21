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Паредес: играть рядом с Месси — это сбывшаяся мечта

Паредес: играть рядом с Месси — это сбывшаяся мечта
Футбол / Прочие турниры

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес поделился впечатлениями от работы с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, с которым они вместе выступают за сборную Аргентины.

«Учусь ли я у Месси? Да, конечно. Он всегда говорит с нами, просит следить за его движениями, чтобы знать, где он находится и куда лучше отправить мяч. Лео – наш лидер, и все мы хотим внести свой вклад и помочь выиграть Кубок Америки.

Играть рядом с Месси – это сбывшаяся мечта. Он очень спокойный и скромный парень. Многие могли бы подумать, что, учитывая его уровень, всё должно быть наоборот, но мы этого не видим», — приводит слова Паредеса Clarin.

Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита», за который он выступал с лета 2017 года.

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