Бельгия — Россия: Дзюба, Гилерме и Жирков начнут матч с первых минут

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с национальной командой Бельгии.

Вратарь: Гилерме.

Защитники: Кудряшов, Джикия, Набабкин, Жирков, Фернандес.

Полузащитники: Головин, Ахметов, Черышев, Кузяев.

Нападающий: Дзюба.

Запасные: Лунев, Шунин, Щенников, Беляев, Игнатьев, Семёнов, Газинский, Оздоев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов, Чалов.

Матч Бельгия — Россия пройдёт сегодня, 21 марта, в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.