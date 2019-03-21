Бельгия — Россия: Кузяев покинул поле из-за травмы

В эти минуты в Бельгии на стадионе «Руа Бодуэн» проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Бельгия — Россия. В первом тайме поле был вынужден покинуть полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, получивший повреждение. На 24-й минуте Кузяева заменил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

После 25 минут игры счёт — 1:1. Хозяев вперёд вывел Юри Тилеманс, точно пробив от линии штрафной. Но уже через несколько минут Денис Черышев сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой голкипера бельгийцев Тибо Куртуа.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.