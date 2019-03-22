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Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 1-го тура группы E отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Хорватии принимала Азербайджан. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Азербайджана Рамиль Шейдаев, отличившийся на 19-й минуте после передачи хавбека Ришарда Алмейды. Перед перерывом счёт сравнял защитник Хорватии Борна Баришич. Победный мяч забил хорватский форвард Андрей Крамарич на 79-й минуте.

В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии принимала Венгрию. Встреча состоялась в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Словакии Ондрей Дуда, отличившийся на 43-й минуте после передачи хавбека Альберта Русняка. В конце игры Русняк увеличил преимущество словаков, голевой пас отдал Дуда.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
2 : 1
Азербайджан
0:1 – Шейдаев – 19, 1:1 – Баришич – 44, 2:1 – Крамарич – 79
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Словакия
2 : 0
Венгрия
1:0 – Дуда – 43, 2:0 – Русняк – 85
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