Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 1-го тура группы E отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Хорватии принимала Азербайджан. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Азербайджана Рамиль Шейдаев, отличившийся на 19-й минуте после передачи хавбека Ришарда Алмейды. Перед перерывом счёт сравнял защитник Хорватии Борна Баришич. Победный мяч забил хорватский форвард Андрей Крамарич на 79-й минуте.

В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии принимала Венгрию. Встреча состоялась в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Словакии Ондрей Дуда, отличившийся на 43-й минуте после передачи хавбека Альберта Русняка. В конце игры Русняк увеличил преимущество словаков, голевой пас отдал Дуда.