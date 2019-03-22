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Шейдаев — о поражении хорватам: какая разница, кому проиграли? Очков у нас нет

Шейдаев — о поражении хорватам: какая разница, кому проиграли? Очков у нас нет
Футбол / Евро-2020

Нападающий сборной Азербайджана и «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев подвёл итоги выездного матча со сборной Хорватией в квалификации чемпионата Европы — 2020. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Вы сами всё видели. Проиграли. Какая разница кому? Очков у нас нет. Обидно. Мой гол получился красивым? Да, но результата этот гол нам не принёс. Забивать-то забиваю, но этот гол не принёс той радости, что предыдущие.

По счёту мы могли взять одно очко. Всю игру обороняться против второй команды мира – это сложно. У нас были два момента. Чуточку не повезло. Обменялся ли майками с кем-то из хорватских игроков? Нет, это не моё», – цитирует Шейдаева Azerisport.

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020
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