Шейдаев — о поражении хорватам: какая разница, кому проиграли? Очков у нас нет

Нападающий сборной Азербайджана и «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев подвёл итоги выездного матча со сборной Хорватией в квалификации чемпионата Европы — 2020. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



«Вы сами всё видели. Проиграли. Какая разница кому? Очков у нас нет. Обидно. Мой гол получился красивым? Да, но результата этот гол нам не принёс. Забивать-то забиваю, но этот гол не принёс той радости, что предыдущие.



По счёту мы могли взять одно очко. Всю игру обороняться против второй команды мира – это сложно. У нас были два момента. Чуточку не повезло. Обменялся ли майками с кем-то из хорватских игроков? Нет, это не моё», – цитирует Шейдаева Azerisport.

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020