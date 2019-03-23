Кафу пошутил над Гаттузо: тренер из него лучше, чем игрок!

Бывший бразильский защитник «Ромы» и «Милана» Кафу поделился мнением о результатах работы своего бывшего одноклубника Дженнаро Гаттузо, который возглавляет «Милан». Кафу примет участие в матче легенд «Милана» и «Ливерпуля».

«Такие матчи заставляют вспоминать удивительные моменты в жизни, испытываешь ностальгию от встречи с друзьями. Гаттузо лучше как тренер или полузащитник 10 лет назад? Он намного лучше сейчас (смеётся). Я очень рад за него, он отлично работает. Также я рад за всех моих бывших одноклубников, которые работают тренерами.

Пакета? Он является важной инвестицией клуба. Но Пакета уже готов, чтобы надеть футболку с 10-м номером в сборной Бразилии, что нелегко, я понимаю это. У него были великие предшественники, но он может достичь действительно высокого уровня», — цитирует Кафу Calciomercato.