Карпин: когда брали Алекса в «Спартак», знали, что он будет лидером

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», рассказал о работе с экс-хавбеком красно-белых Алексом Мескини. Бразилец недавно объявил о завершении карьеры футболиста.

«Конечно, когда мы подписывали с ним контракт, ожидали от него лидерства и на поле, и в раздевалке. Ожидания болельщиков могли быть менее оптимистичными, но мы знали, кого берём. Что касается лидерства в раздевалке, то доверие и уважение получить проще, если ты показываешь хорошую игру на поле. Игроки сразу воспринимают тебя по-другому.

У его жены были проблемы с родами, а летать она не могла. Он сделал выбор в пользу семьи и вернулся в Бразилию. Мы с Алексом действительно общались много, и не только о футболе. Обсуждали культуру, жизнь в России.

Остаться в структуре «Спартака»? Разговоры были, но он ведь уехал, так что обсуждать это было уже бессмысленно. Что касается нынешних психологических проблем Алекса, то в «Спартаке» у него не было никаких пессимистических настроений, за ним такого не замечал», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.