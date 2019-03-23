Нету: крупное поражение от «Аустрии»? это всего лишь товарищеский матч

Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал поражение в товарищеском матче от «Аустрии» (0:3).

«Крупное поражение? Это всего лишь товарищеский матч. После игры со «Спартаком» мы отдыхали три дня, а успели потренироваться только в четверг и пятницу. Многие игроки сегодня не сыграли. Вышли на поле те, у кого меньше практики. Думаю, первый тайм получился неплохим, но после второго гола в начале второго тайма мы потеряли организацию и пропустили большое количество атак. Все устали. Не нужно связывать эти 0:3 с чемпионатом и переживать.

Вся борьба в РПЛ впереди. Несколько команд отстают от нас всего на пять-шесть очков. У нас хорошая позиция, шесть матчей дома. «Зенит» имеет все шансы выиграть чемпионат. Это наша цель.

Переход летом в «Спортинг» – моё решение. У меня было хорошее приключение в России, я был счастлив в «Зените». Но когда появилась возможность подписать контракт с клубом из Португалии, я воспользовался ей», — передаёт слова Нету корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.