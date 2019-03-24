Пассарелла: за сборную Месси играет с другим отношением, в «Барселоне» он лучше

Бывший капитан национальной команды Аргентины Даниэль Пассарелла поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за сборную.

«Месси — отличный футболист, способный многое дать любой команде. Но когда он играет за «Барселону», у него другое отношение. Там он лучше. Иногда такие вещи случаются. Можно хорошо играть в команде, где тебя любят, но не чувствовать лёгкости, будто что-то не подходит. Не знаю в чём дело, но мне кажется это связанно с тем, что он чувствует внутри», — приводит слова Пассареллы Marca.

22 марта сборная Аргентины потерпела поражение со счётом 1:3 в товарищеском матче с национальной командой Венесуэлы. Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Месси провёл на поле всю встречу.