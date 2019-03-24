Сегодня, 24 марта, сборная России в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» проведёт встречу 2-го тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Казахстана.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится матч Казахстан — Россия?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Начало игры Казахстан — Россия запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1-м туре сборная Казахстана дома разгромила Шотландию со счётом 3:0, а национальная команда России на выезде проиграла Бельгии — 1:3.

Серия поражений России состоит из трёх матчей. В ноябре 2018 года подопечные Станислава Черчесова в гостях проиграли Швеции в Лиге наций УЕФА со счётом 0:2 и были разгромлены Германией в товарищеской встрече в Лейпциге — 0:3.