Отец Неймара: сын лишь дважды менял клуб, но слухи появляются уже 10 лет

Неймар да Силва Сантос, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, прокомментировал трансферные слухи вокруг его сына.



«Слухи вокруг моего сына ходят с тех пор, как он дебютировал на профессиональном уровне в 17 лет. В его жизни было всего два перехода, но уже 10 лет в прессе появляются спекуляции. Вероятность того, что он останется в «ПСЖ», крайне высока.



Люди говорят: «Неймар фигурирует во всех трансферных слухах». Это значит, что его карьера складывается отличным образом, ведь он находится в числе больших имён. Но это не значит, что он перейдёт в тот или иной клуб», — цитирует отца футболиста Culturepsg.com со ссылкой на UOL.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». За трансфер бразильца парижский клуб заплатил сине-гранатовым € 222 млн – сумму, прописанную в его контракте в качестве отступных. Таким образом, форвард стал самым дорогим футболистом в истории.

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