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Сантуш: верим, что выиграем оставшиеся шесть матчей в отборочном турнире

Сантуш: верим, что выиграем оставшиеся шесть матчей в отборочном турнире
Футбол / Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сербии (1:1).

«Мы создали много моментов, но забили лишь один гол ударом издали. Игра была на три результата. Мы хотели победить и играли лучше против очень талантливой команды. Ситуация не самая лучшая, как вы сами видите — у нас всего два очка. Но наша команда талантливая, классная и мужественная. Мы верим, что выиграем оставшиеся шесть матчей, в том числе и выездные против Украины и Сербии», — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Следующий матч сборная Португалии проведёт на выезде с Сербией. Встреча состоится 7 сентября. Сербии предстоит гостевая игра с Украиной, которая пройдёт 7 июня.

Португалия сыграла вничью с Сербией в матче отбора Евро-2020
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