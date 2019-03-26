Квальярелла сегодня может установить рекорд сборной Италии

36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла сегодня, 26 марта, может установить рекорд в составе сборной Италии в предстоящем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Лихтенштейна. Многие СМИ отмечают, что наставник итальянской команды Роберто Манчини выпустит форварда в основном составе.

Если так и случится, то это будет первое появление Квальяреллы в составе национальной команды страны с 2010 года. Если нападающий «Сампдории» сможет отличиться в предстоящей игре, то он войдёт в историю как самый возрастной футболист, забивавший за сборную Италии, в возрасте 36 лет и 54 дней, сообщает Football Italia.

Матч Италия — Лихтенштейн состоится сегодня, 26 марта, начало — в 22:45 по московскому времени.