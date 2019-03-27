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Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион

Смоленский «Днепр» отказался от продолжения выступлений в ПФЛ. Об этом сообщает «Рабочий путь».

По данным источника, руководство клуба приняло решение о добровольном снятии с чемпионата России. Причины такого решения не разглашаются.

Так как в нынешнем сезоне «Днепр» сыграл больше половины игр, то результаты всех матчей с его участием сохранятся. В оставшихся встречах клубу засчитают технические поражения со счетом 0:3.

«Днепр» выступал во второй лиге в дивизионе «Запад». После 15 матчей смоленский клуб, набрав 14 очков, занимает предпоследнее, 12-е место в турнирной таблице.

«Днепр» был основан в 2004 году после расформирования клуба «Кристалл». Лучшим достижением в истории клуба является четвёртое место в ПФЛ в сезоне-2011/12.

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