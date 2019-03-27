Кейн: хочу попробовать силы в американском футболе

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что в будущем хотел бы попробовать силы в американской Национальной футбольной лиге (NFL) по американскому футболу.



«Желание играть в NFL действительно присутствует. Это то, чего хотел бы попробовать через 10-12 лет. Я всегда хочу быть лучшим. Даже скачивая игру на телефон, думаю о том, могу ли быть лучшим в мире.



Если вы выступали в английской Премьер-лиге, на чемпионате мира, а после — в NFL, вас бы считали одним из величайших спортсменов в истории», — приводит слова Кейна ESPN.

Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский форвард принял участие в 26 матчах в АПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.