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Кейн: хочу попробовать силы в американском футболе

Кейн: хочу попробовать силы в американском футболе
Футбол / Англия

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что в будущем хотел бы попробовать силы в американской Национальной футбольной лиге (NFL) по американскому футболу.

«Желание играть в NFL действительно присутствует. Это то, чего хотел бы попробовать через 10-12 лет. Я всегда хочу быть лучшим. Даже скачивая игру на телефон, думаю о том, могу ли быть лучшим в мире.

Если вы выступали в английской Премьер-лиге, на чемпионате мира, а после — в NFL, вас бы считали одним из величайших спортсменов в истории», — приводит слова Кейна ESPN.

Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский форвард принял участие в 26 матчах в АПЛ, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

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