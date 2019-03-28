Фигу: Рамос заслуживает «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу считает, что капитан мадридского клуба Серхио Рамос заслуживает права стать обладателем «Золотом мяча».

«Очевидно, что Серхио Рамос заслуживает получить «Золотой мяч». Защитнику почти так же, как и вратарю, сложнее получить эту награду, хотя Фабио Каннаваро это удалось. Всё зависит от текушего момента и сезона. Но если судить только по уровню мастерства, то Рамос должен получить эту награду», — цитирует португальца Marca.

Лишь четыре защитника удостаивались «Золотого мяча»: Франц Беккенбауэр (дважды), Маттиас Заммер, Лотар Маттеус и Фабио Каннаваро. В 2000 году награду получил Луиш Фигу.

Рамос в 26 турах чемпионата Испании забил шесть голов (пять – с пенальти) и сделал одну результативную передачу. Также на его счету пять жёлтых карточек и одна красная.