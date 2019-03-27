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Рамос повторил рекорд Касильяса в сборной Испании

Рамос повторил рекорд Касильяса в сборной Испании
Футбол / Евро-2020

Накануне сборная Испании в рамках 2-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года на выезде обыграла Мальту со счётом 2:0. Для защитника «Реала» Серхио Рамоса эта победа стала 121-й в составе сборной Испании.

Таким образом, он повторил рекорд бывшего вратаря сборной Испании Икера Касильяса, на счету которого также 121 победа с национальной командой.

Кроме того Рамос также приближается к Касильясу по общему количеству проведённых матчей за сборную. На счету капитана «Реала» 162 матча, а у Касильяса, ныне выступающего за «Порту», – 167.

Сборная Испании, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице отборочной группы F. Мальта (3) опустилась на четвёртое место.

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