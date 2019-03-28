«Райо Махадаонда» получит около € 1 млн за трансфер Л. Эрнандеса в «Баварию»

Клуб Сегунды «Райо Махадаонда» получит около € 1 млн за трансфер французского защитника Лукаса Эрнандеса из мадридского «Атлетико» в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает AS.

По сведениям издания, таковы условия соглашения между «Атлетико» и «Райо Махадаондой», за который Эрнандес выступал на юношеском уровне. «Атлетико» имеет приоритетное право на трансфер любого игрока «Райо», который, в свою очередь, иногда может проводить домашние матчи на стадионе «Ванда Метрополитано», который принадлежит «матрасникам».

Напомним, что «Бавария» объявила о трансфере 23-летнего Эрнандеса, который состоится летом. Ранее сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн. Эрнандес подписал с «Баварией» пятилетний контракт.