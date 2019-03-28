«Барселона» более 20 раз просматривала Йовича

«Барселона» по-прежнему интересуется сербским нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, представители каталонского клуба просматривали форварда более 20 раз. Генеральный менеджер Пеп Сегура, спортивный директор Эрик Абидаль и его помощник Рамон Планес побывали на ответном матче Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Интером» (1:0) и остались довольны игрой серба.

Ранее сообщалось, что Йовичем также интересуются «Бавария», «Реал» и «Челси».

«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Бенфики» летом 2017 года за € 200 тыс. Ближайшим летом немецкий клуб активирует опцию о выкупе трансфера игрока за € 6 млн. При этом «Бенфика» получит 20% от последующего трансфера серба.



В нынешнем сезоне Йович провёл 24 матча в чемпионате Германии, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.