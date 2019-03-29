«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Йовича

Мадридский «Реал» и «Барселона» продолжают вести борьбу за нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича, права на которого принадлежат «Бенфике».



Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito, в последнее время расстановка сил в гонке за игроком изменилась. Ещё недавно главным претендентом на сербского форварда являлся каталонский клуб, однако теперь фаворитом являются «сливочные».



По информации источника, ситуация изменилась после встречи агента футболиста Фали Рамадани с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Агент остался в восторге от проекта «сливочных», о чём он сообщил своему клиенту, и теперь Йович также считает более предпочтительным вариантом переезд в Мадрид.



Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего нападающего также заинтересована «Бавария», планирующая серьёзно потратиться в летнее трансферное окно.

«Барселона» более 20 раз просматривала Йовича