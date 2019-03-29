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«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Йовича

«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Йовича
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» и «Барселона» продолжают вести борьбу за нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича, права на которого принадлежат «Бенфике».

Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito, в последнее время расстановка сил в гонке за игроком изменилась. Ещё недавно главным претендентом на сербского форварда являлся каталонский клуб, однако теперь фаворитом являются «сливочные».

По информации источника, ситуация изменилась после встречи агента футболиста Фали Рамадани с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Агент остался в восторге от проекта «сливочных», о чём он сообщил своему клиенту, и теперь Йович также считает более предпочтительным вариантом переезд в Мадрид.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего нападающего также заинтересована «Бавария», планирующая серьёзно потратиться в летнее трансферное окно.

«Барселона» более 20 раз просматривала Йовича
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