«Гуанчжоу Эвергранд» хочет пригласить Бенитеса на пост главного тренера

«Гуанчжоу Эвергранд», который по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Китая, хочет пригласить наставника «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

Как сообщает Mirror, второе место под руководством Фабио Каннаваро для китайского клуба стало разочарованием, поэтому в настоящее время «Гуанчжоу Эвергранд» находится в поисках нового главного тренера, и Бенитес включён в список кандидатов.

Отмечается, что испанский специалист в китайской команде мог бы зарабатывать до £ 10 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

58-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года и спустя два месяца вылетел с ним в Чемпионшип. Спустя год он вернул клуб в Премьер-лигу.