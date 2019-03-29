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«Гуанчжоу Эвергранд» хочет пригласить Бенитеса на пост главного тренера

«Гуанчжоу Эвергранд» хочет пригласить Бенитеса на пост главного тренера
Футбол / Англия

«Гуанчжоу Эвергранд», который по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Китая, хочет пригласить наставника «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

Как сообщает Mirror, второе место под руководством Фабио Каннаваро для китайского клуба стало разочарованием, поэтому в настоящее время «Гуанчжоу Эвергранд» находится в поисках нового главного тренера, и Бенитес включён в список кандидатов.

Отмечается, что испанский специалист в китайской команде мог бы зарабатывать до £ 10 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

58-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года и спустя два месяца вылетел с ним в Чемпионшип. Спустя год он вернул клуб в Премьер-лигу.

Бенитес близок к подписанию нового контракта с «Ньюкаслом»
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