Черчесов: Агузаров — не мой агент, он оказывает мне юридическое сопровождение

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов рассказал о сотрудничестве с юристом Аланом Агузаровым. Ранее журналист Василий Уткин выразил мнение, что Черчесов может влиять на игроков через Агузарова.

«Мне, как, наверное, и любому тренеру или футболисту, необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией. У меня таким человеком является Алан Агузаров. Подчёркиваю, он не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение.

Его работой я доволен, никаких изменений в наших профессиональных взаимоотношениях сейчас не планируется, так как оснований что-то менять я не вижу. Другое дело, что только Алан может ответить на вопрос, как он ощущает себя в ситуации, когда с кем-либо из его партнёров или клиентов возникают различные домыслы и ассоциации. Хотя, на мой взгляд, это вполне обычное явление.

Агузаров — юрист с опытом и высокой квалификацией. Он вправе самостоятельно решать, с какими клиентами работать из числа тех, кто к нему обращается. Мне же некорректно вмешиваться в эти вопросы», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».