«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги

27-й тур немецкой Бундеслиги стартовал в пятницу, 29 марта, матчем между «Хоффенхаймом» и «Байером». Победу в поединке с разгромным счётом одержали хозяева.

Гости чаще владели мячом (65% против 35%), били по воротам (18 ударов против 13) и в створ (6 против 5), однако успеха им это не принесло.

Решающим в игре стал второй тайм, когда в воротах леверкузенской команды побывало сразу три мяча. В составе победителей дублем и ассистом отметился форвард Исак Бельфодиль.

Заработанные три очка позволили «Хоффенхайму» подняться на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Юлиана Нагельсмана подобралась на расстояние одного зачётного балла к своему сегодняшнему сопернику, который идёт 7-м.