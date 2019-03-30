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«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги
Футбол / Германия

27-й тур немецкой Бундеслиги стартовал в пятницу, 29 марта, матчем между «Хоффенхаймом» и «Байером». Победу в поединке с разгромным счётом одержали хозяева.

Гости чаще владели мячом (65% против 35%), били по воротам (18 ударов против 13) и в створ (6 против 5), однако успеха им это не принесло.

Решающим в игре стал второй тайм, когда в воротах леверкузенской команды побывало сразу три мяча. В составе победителей дублем и ассистом отметился форвард Исак Бельфодиль.

Заработанные три очка позволили «Хоффенхайму» подняться на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Юлиана Нагельсмана подобралась на расстояние одного зачётного балла к своему сегодняшнему сопернику, который идёт 7-м.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
29 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
4 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 – Бельфодиль – 10, 1:1 – Фолланд – 17, 2:1 – Бендер – 51 (автогол), 3:1 – Бельфодиль – 61, 4:1 – Крамарич – 79
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