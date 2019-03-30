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«Кальяри» разгромил «Кьево» в матче Серии А

«Кальяри» разгромил «Кьево» в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Кальяри». Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник Фабио Пизакане, отличившийся на 16-й минуте. До перерыва преимущество «Кальяри» увеличили хавбеки Жоао Педро и Артур Ионицэ. Результативные передачи в актив записали защитники Лука Пеллегрини и Фабрицио Каччиаторе, а также хавбек Николо Барелла.

«Кальяри» одержал вторую победу подряд в чемпионате Италии. Серия «Кьево» без побед достигла 10 матчей.

«Кальяри», набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (11) — 20-е.

Посмотреть календарь итальянского первенства можно на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 29-й тур
29 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Кьево
Верона
0 : 3
Кальяри
Кальяри
0:1 – Пизакане – 16, 0:2 – Педро – 33, 0:3 – Ионицэ – 43
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