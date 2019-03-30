Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Эспаньол». 30 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» вырвал победу в матче с «Лучом», «Спартак-2» и «Армавир» поделили очки

«Тамбов» вырвал победу в матче с «Лучом», «Спартак-2» и «Армавир» поделили очки
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Луч» из Владивостока. Встреча прошла в Тамбове на поле спортивно-тренировочного центра «Тамбов» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Луча» Руслан Гордиенко, отличившийся на 48-й минуте. В середине второго тайма команда из Владивостока осталась в меньшинстве из-за удаления полузащитника Андрея Павленко. На 75-й минуте форвард «Тамбова» Хасан Мамтов сравнял счёт. Победный мяч забил хавбек хозяев Андрей Мурнин в концовке игры.

В другом матче 29-го тура ФНЛ «Армавир» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 0:0.

Посмотреть турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 16:00 МСК
Тамбов
Тамбов
2 : 1
Луч
Владивосток
0:1 – Гордиенко – 48, 1:1 – Мамтов – 75, 2:1 – Мурнин – 85
Удаления: нет – Павленко, 66
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 16:00 МСК
Армавир
Армавир
0 : 0
Спартак-2
Москва
Не секрет, что на «Мордовию» сгоняли людей. Но чтобы столько…
Сходили на матч ФНЛ и познакомились с Витьком.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент