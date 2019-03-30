«Тамбов» вырвал победу в матче с «Лучом», «Спартак-2» и «Армавир» поделили очки

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал «Луч» из Владивостока. Встреча прошла в Тамбове на поле спортивно-тренировочного центра «Тамбов» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Луча» Руслан Гордиенко, отличившийся на 48-й минуте. В середине второго тайма команда из Владивостока осталась в меньшинстве из-за удаления полузащитника Андрея Павленко. На 75-й минуте форвард «Тамбова» Хасан Мамтов сравнял счёт. Победный мяч забил хавбек хозяев Андрей Мурнин в концовке игры.

В другом матче 29-го тура ФНЛ «Армавир» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 0:0.

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