Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в матче 29-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который состоялся сегодня, 30 марта, и завершился победой сине-гранатовых со счётом 2:0.



Отличившись в дерби, аргентинец достиг отметки в 40 голов во всех соревнованиях в нынешней кампании. Подобное достижение покоряется Месси в 10-м сезоне подряд. Начиная с сезона-2009/10, когда форвард отличился 47 раз, он неизменно забивал более 40 голов. Наибольшего показателя Месси достиг в кампании-2011/12, поразив ворота соперников 73 раза.



«Барселона» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать с чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 13 очков. В следующем туре сине-гранатовые на выезде сыграют с «Вильярреалом».

10 игроков с лучшей реализацией в сезоне-2018/19 Месси в космосе. Роналду и Неймар – не в десятке.