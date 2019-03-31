«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Мане, Салах, Фирмино — в атаке хозяев

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 32-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 31 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино



Запасные: Миньоле, Ловрен, Фабиньо, Кейта, Лаллана, Шакири, Ориги



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Эриксен, Алли, Лукас Моура, Кейн



Запасные: Гассанига, Дэвис, Фойт, Скипп, Ваньяма, Сон Хын Мин, Льоренте

Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 18:30 мск. Обслужит матч арбитр Мартин Аткинсон.