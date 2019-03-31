Левандовски — о срыве трансфера в «ПСЖ» из-за жены: ничего не слышал глупее

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признался, что в прошлом мог перейти в один из французских клубов.

«Да, у меня уже была возможность продолжить карьеру во Франции в прошлом. Моя жена отказалась переезжать в Париж? Нет, я никогда не слышал ничего настолько глупого, это не имеет к никакого отношения к действительности. Иногда есть много факторов, которые влияют на принятие решения», — приводит слова 30-летнего нападающего мюнхенского клуба Get French Football News.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл за «Баварию» 37 матчей, забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Его контракт с чемпионом Германии рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость поляка составляет € 70 млн.