«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче 27-го тура Бундеслиги

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне дома принимал «Штутгарт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте. Забитым мячом отметился Филип Костич. На 64-й минуте он же забил второй мяч хозяев. Результативную передачу ему отдал Анте Ребич. Разгром гостей на 84-й минуте поединка оформил Лука Йович. Ассист в свой актив записал Дэнни да Коста.

«Айнтрахт» обошёл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата Германии и поднялся на 4-е место. Команда набрала 49 очков. «Штутгарт» продолжает идти в зоне вылета. Подопечные Вайнцирля Маркуса расположились на 16-й позиции с 20 баллами в активе.