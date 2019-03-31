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«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче 27-го тура Бундеслиги

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче 27-го тура Бундеслиги
Футбол / Германия

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне дома принимал «Штутгарт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте. Забитым мячом отметился Филип Костич. На 64-й минуте он же забил второй мяч хозяев. Результативную передачу ему отдал Анте Ребич. Разгром гостей на 84-й минуте поединка оформил Лука Йович. Ассист в свой актив записал Дэнни да Коста.

«Айнтрахт» обошёл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата Германии и поднялся на 4-е место. Команда набрала 49 очков. «Штутгарт» продолжает идти в зоне вылета. Подопечные Вайнцирля Маркуса расположились на 16-й позиции с 20 баллами в активе.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Костич – 45, 2:0 – Костич – 64, 3:0 – Йович – 84
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