«Шальке-04» в гостях нанёс поражение «Ганноверу»

«Шальке-04» одержал выездную победу над «Ганновером» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Исход поединка решил один забитый мяч. Его автором на 39-й минуте игры стал Суат Сердар. Ассист на свой счёт записал Бенжамен Стамбули.

Хозяева чаще владели мячом (60% против 40%) и били по воротам (14 ударов против 6). Но извлечь выгоду из этого преимущества не смогли.

Победа позволила команде из Гельзенкирхена подняться на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе «Шальке» — 26 очков. «Ганновер» идёт последним — 18-м. Команда набрала 14 зачётных баллов.

В следующем туре, который состоится через неделю, «Шальке» дома сыграет против «Айнтрахта», а «Ганновер» отправится в гости к «Вольфсбургу».