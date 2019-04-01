Обляков — о ничьей с «Уфой»: играли 85 минут, а потом бросили

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:2).

«Не знаю, что произошло в концовке. Играли 85 минут, а потом бросили. Как-то не верится даже, что такое возможно. К сожалению, такое случилось.



Не важно, отдал я голевой пас или нет. Главное было взять три очка, а этого сделать не получилось. Будем надеяться, что всё хорошо будет. В дальнейшем, надеюсь, исправим ситуацию.



На матч со „Спартаком“ всегда особый настрой. Подойдём к матчу во всеоружии», — приводит слова Облякова официальный YouTube-канал московского клуба.

ЦСКА, набрав 37 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «армейцы» на выезде сыграют со «Спартаком». Матч состоится 6 апреля.