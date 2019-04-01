Сульшер: «Реал»? Погба счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию, что французский полузащитник Поль Погба может перейти в мадридский «Реал».

«Поль счастлив в «Манчестер Юнайтед» и хорошо играет. До меня дошли слухи о «Реале» во время перерыва на международные матчи. Одна из проблем заключается в том, что игроки всегда доступны для прессы. Погба спросили, и он ответил на общий вопрос, что любой футболист мечтает играть за «Реал». Но он не говорил о себе, так как всем доволен в «МЮ», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Реал» может заплатить за 26-летнего хавбека € 145 млн. В нынешнем сезоне Погба провёл 28 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.