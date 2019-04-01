Мейтин: Пасха — причина переноса матча «Спартак» — «Рубин»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал перенос матча 26-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и казанским «Рубином» на понедельник, 29 апреля.

«Полиция обратилась к нам по поводу переноса матчей. Главная причина — Пасха. Проведение таких мероприятий стоит больших усилий, как полиции, так и росгвардии. В связи с этим мы решили перенести матч „Спартак“ — «Рубин» на понедельник", — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Также проведение матча в субботу, 27 апреля, невозможно по причине того, что в 25-м туре «Спартак» сыграет с «Арсеналом» в четверг, 25 апреля. По правилам, проводить матчи через день нельзя.

После 21 тура «Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (29) — на восьмом месте.