Нойер пропустит матч «Баварии» в 1/4 финала Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отметил, что голкипер Мануэль Нойер не примет участия в матче 1/4 финала Кубка Германии с «Хайденхаймом». Встреча команд состоится 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



«Мы в предвкушении этой встречи. Конечно, мы разочарованы результатом прошлого матча, но он уже в прошлом. К сожалению, в игре с „Фрайбургом“ мы не добились того, чего ожидали. Но это не означает, что неделя не может завершиться хорошо.



Сейчас значение имеет только матч Кубка Германии, об остальном будем думать потом. Нойер и Алаба тренируются и идут на поправку, но не более. Голкипером в матче с „Хайденхаймом“ будет Свен Ульрайх», — приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».