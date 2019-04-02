В Барнауле прошёл международный футбольный турнир имени Александра Ерохина

В Барнауле прошёл третий Международный кубок Александра Ерохина – футбольный турнир для детей 2008, 2010 и 2011 годов рождения. Он стал крупнейшим в Барнауле и одним из самых массовых в Сибири – в соревнованиях приняли участие 48 команд из Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Омска и других городов России и Казахстана.



В соревнованиях ребят 2010 и 2011 годов рождения чемпионами стали футболисты барнаульской команды «Алтай». В старшей группе первое место заняла ещё одна местная команда – «Динамо», в которой в детстве тренировался сам Ерохин. Посетить турнир лично полузащитник «Зенита» и сборной России не смог – он продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.



«Конечно, я следил за ходом турнира из Питера, каждый день был на связи. По отзывам болельщиков, в Барнауле был футбольный праздник. В финальный день трибуны манежа «Темп» были заполнены – у нас на вторую лигу не всегда столько зрителей приходит.



В этом году количество участников практически вдвое больше, чем в прошлом. Мы хотим расширять географию, приглашать московские и питерские команды. Надеюсь, это даст импульс развитию детского футбола на Алтае. Последние годы наметилась позитивная тенденция. Открываются футбольные школы, построили манеж. Хочется внести свою лепту и поучаствовать в жизни города, в котором я родился и вырос», — сказал Ерохин.