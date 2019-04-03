В. Игнатьев: «Локомотиву» важно не пропустить в первом матче с «Ростовом»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка России с «Ростовом».

«Первый матч мы играем дома, поэтому постараемся порадовать своих болельщиков победой. К тому же важно не пропустить в первом матче. Мы действительно очень хотим выиграть Кубок и приложим для этого все усилия. Конечно, не совсем привычно, что теперь полуфиналы проводят в два матча, но куда деваться», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится сегодня, 3 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Локомотив» является семикратным обладателем Кубка России и делит 1-2-е места по этому показателю с ЦСКА. «Ростов» выигрывал турнир один раз.