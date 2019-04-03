«Наполи» нацелился на хавбека «Реала» Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Corriere dello Sport.



По информации издания, 20-летний футболист попал в сферу интересов «Наполи». Итальянский клуб намерен усилиться уругвайцем в летнее трансферное окно и рассчитывает, что игрок согласится на переход в связи с высоким уровнем конкуренции в полузащите «Реала». Сумма потенциального трансфера оценивается в € 18 млн.



Вальверде является воспитанником уругвайского клуба «Пеньяроль», откуда в 2016 году перебрался в «Реал». В прошлом сезоне хавбек на правах аренды выступал за «Депортиво». В нынешей кампании уругваец принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.

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