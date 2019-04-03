Мы не заметили, но Зидан уже начал в «Реале» чистку

Матч «Реала» с «Уэской» выбивается из обычной рутины «топ-клуб vs аутсайдер». Во-первых, все говорят о дебюте Люка Зидана на «Сантьяго Бернабеу» и гадают, насколько это событие обусловлено спортивными причинами, а не, например, родственными связями. Это интересно, но младший Зидан не должен заслонить другое, более важное событие.

Зидан выпустил в основе «Реала» своего сына. Всё, что нужно о нём знать Как получилось, что Люка вышел в старте?

Игра с последней командой Примеры вообще не имела отношения к текущему сезону: это начало подготовки к следующему. Отвлекитесь от вратаря и посмотрите на остальной состав.

Браим Диас: дебют в основе «Реала». Маркос Льоренте: четвёртый матч в старте в чемпионате. Во второй раз подряд вышли с первых минут игроки, будущее которых вызывает больше всего слухов: Иско и Гарет Бэйл. Дани Себальос, для которого выход в старте это праздник, отметил его голом. Добавьте Марсело, который, по информации AS, по ходу сезона был готов уходить из «Реала». И Карима Бензема, которого СМИ и болельщики продают из «Реала» уже года три. Про семерых из 10 полевых игроков нельзя утверждать, что они начнут следующий сезон в Мадриде. На замену появились Мариано Диас и Федерико Вальверде, у которых только два матча в основе в Примере на двоих. Что это, если не цикл собеседований на будущий сезон? Тренер начал просмотр: шанс есть у каждого, нужно выбрать, кто заслужил остаться.

Зидан знает всех в «Реале». Зачем ему просматривать игроков?

Всё дело в относительности времени. Два с половиной года – это много или мало? Для тренера «Реала» много, в XXI веке дольше продержался только Жозе Моуринью. Но он изначально пришёл строить команду и решал долгосрочные задачи. У Зидана была совершенно другая ситуация. Он пришёл в середине сезона временщиком, и команда, которую он получил в начале 2016 года от предшественников, при нём почти не изменилась. Это не была его команда. Вот доказательство: из 11 игроков, вышедших с первых минут в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», шесть играли ещё в 2012 году при Моуринью. Это Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Роналду, Бензема. Перестройка давно назрела, но «Реал» — самый последний клуб, в котором тренер может строить глобальный проект по собственному усмотрению, в том числе решать, когда пришло время для обновления. Задачей Зидана всегда был ближайший матч.

Он показал себя выдающимся мастером ситуативных решений. Вообще, история этих трёх побед в Лиге чемпионов – это история о бесконечной адаптации, постоянном поиске новых деталей. Диссонанс между историческим достижением и отсутствием внятной долгосрочной стратегии развития команды поражает.

Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни Лига чемпионов – только повод об этом сказать.

Одно дело избавиться от вечного бунтаря Хамеса Родригеса, спихнув его в аренду, – остаётся шанс всё переиграть. Другое дело взять ответственность за продажу трёх-шести знаменитых дорогих и качественных футболистов, а на их место купить ещё более знаменитых, дорогих и качественных футболистов. За шестью большими трофеями это не видно, они заслоняют обзор, но Зидан никогда не делал ничего подобного. Единственный игрок, который был куплен ему в качестве непосредственного усиления – Альваро Мората за 30 млн евро, но и то это был прописанный контрвыкуп у «Ювентуса». Если у тренера и было какое-то собственное видение трансферной политики, мы этого не узнаем.

Поэтому неважно, что Зидан всех в «Реале» знает. У него новая и лично для него уникальная задача. Есть 25 игроков, которые претендуют на место в команде в следующем сезоне, не считая тех, кто сейчас отдан в аренду (хотя Тео Эрнандес горит желанием вернуться). Вспомним про Эдера Милитао, за которого уже заплачено 50 млн евро. И есть карт-бланш на несколько дорогих покупок (в L’Equipe писали о 500 млн евро, но не забываем, что 100 млн «Реал» уже потратил на Милитао и Родриго). Добавьте к текущему составу пару суперзвёзд (шорт-лист фланговых нападающих особенно впечатляет), и обойма перевалит за 30 человек. Это много, даже если бы тренером «Реала» был Роберто Манчини. Сколько нужно Зидану?

В чемпионский сезон он заиграл в Примере 24 игрока, включая тех, кто вышел один раз и за весь год не провёл на газоне и 10 минут (да, это я про АльвароТехеро). С учётом всех турниров пиковое количество игроков, которые пригодились за сезон, – 27. Но это включая Техеро, Коэнтрао, Люка Зидана – всех тех, кого не совсем корректно было отнести к обойме. Для Зидана важно, чтобы игроки обоймы чувствовали свою значимость и имели приличное игровое время. Таких, которые проводят больше 900 минут в Примере и больше хотя бы 1200 минут во всех турнирах, у него строго 20.

Другими словами, сейчас самое время выбрать, кому нужно уйти. И Зидан делает для этого самую очевидную, хоть и не принятую в современном футболе вещь: даёт поиграть спорным кандидатам. Кстати, после игры он сказал, что уже в следующем матче ротация продолжится.

Что показал матч с «Уэской»?

Было бы странно делать глобальные выводы по итогам первого этапа собеседования, когда впереди ещё девять этапов (матчей). Например, слабый матч Марсело (даже несмотря на голевой пас), сильный матч Льоренте (даже несмотря на замену) – повод для предположений, но не обобщений. Предположение: Льоренте продолжает выглядеть как качественный дублёр Каземиро – закрывает всю ширину поля, солидно играет без мяча (4 отбора, 3 перехвата, 3 фола, по одному выносу и блоку). Этого должно хватить. Ещё предположение: хорошая игра Иско заостряет и без того серьёзный вопрос: зачем «Реалу» Погба?

Но кое-что нужно сказать уже сейчас.

Например, что мы уже стали привыкать к неудачным матчам Бэйла. С «Уэской» он в первом тайме коснулся мяча 19 раз – в три раза меньше, чем Иско, в два раза меньше, чем Браим Диас, и даже меньше, чем Люка Зидан. Во втором тайме он активнее включался в игру: подал четыре кросса и промахнулся по воротам с трёх метров.

Эпик-фейл Бэйла: промазал с двух метров! «Реал» спас Бензема А ещё это был второй матч сына Зидана в воротах.

На этом всё. Тот же Люка Зидан внёс больший вклад в атаку всего одним пасом.

И, повторюсь, это не удивляет. Бэйл по-прежнему может решить исход матча, особенно с соперниками вроде «Касимы Антлерс» с клубного чемпионата мира, но стабильно его игра не позволяет выделяться на фоне команды уровня «Реала».

Бэйл – главное разочарование «Реала». Ему нужна другая команда Через пять лет по-прежнему чужой в Мадриде.

Ещё кое-что можно сказать уже сейчас. Никакая чистка состава не должна угрожать Бензема. Вечный Санчо Панса при Криштиану Роналду после его ухода за неполный сезон забил 23 гола во всех турнирах (вдвое больше, чем за весь прошлый сезон) и стал лучшим бомбардиром «Реала» в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. После матча с «Уэской» Альваро Одриосола назвал Бензема лучшей девяткой мира. Явно погорячился, но повод хвалить Карима у него был. Ещё одно преимущество француза в том, что гипотетический приход в «Реал» нового топ-форварда ничего не изменит: он просто вернётся к привычной по годам с Криштиану роли. «Бензема здесь уже 10 лет, и нынешний год, возможно, его лучший. Это наш игрок, не думаю, что это изменится», — судя по этим словам Зидана, игроку действительно не о чем беспокоиться. А вот остальным – есть.

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