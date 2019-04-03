Пьянич — о проявлениях расизма: надеюсь, что это когда-то закончится

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением об эпизоде, произошедшем во время выездного матча 30-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0).



Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли Блеза Матюиди и нападающего туринцев Мойзе Кина. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руки. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже Бонуччи и Матюиди оттащили Кина от трибун.

«Игроки разочарованы, прежде всего Матюиди, потому что это такое происходит с ним здесь уже второй год. Я надеюсь, что это когда-то закончится. Но чем это закончится, зависит от тех, кто имеет право вносить изменения. Это огорчает нас, и футболисты страдают, потому что этому нет места в футболе», — цитирует Пьянича Sky Sport Italia.