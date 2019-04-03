«Вольфсбург» ведёт переговоры с Виллаш-Боашем

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, в настоящий момент пребывающий без клуба, может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.



Как сообщает Bild, в настоящее время португальский специалист ведёт переговоры с «Вольфсбургом». «Волки» с большой вероятностью расстанутся с нынешним наставником команды Бруно Лаббадиа по окончании нынешнего сезона и в настоящий момент рассматривают нескольких кандидатов в качестве его преемника.



Последним клубом Виллаш-Боаша был «Шанхай СИПГ», который он тренировал с 2016 по 2017 год. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Зените», с которым завоевал титул чемпиона России в сезоне-2014/15.



«Вольфсбург» после 27 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.

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