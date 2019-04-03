«Енисей» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Аленичева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении красноярского «Енисея» и казанского «Рубина» по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 30 марта и завершился со счётом 1:1.



«Болельщики «Енисея» скандировали оскорбительные нецензурные выражения в адрес судьи и главного тренера Дмитрия Аленичева. Также Курбан Бердыев покидал техническую зону и выходил на поле. «Енисей» оштрафован на 20 тысяч рублей, лично Бердыев – на 30 тысяч, а «Рубин» – на 20 тысяч.



Также в этом матче футболисты «Рубина» получили шесть жёлтых карточек. Это неподобающее поведение команды. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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